De calcinha, Carol Peixinho mostra curvas e fã dispara: “Que mulher”

A musa hipnotizou seus seguidores com o ensaio

A ex-BBB Carol Peixinho usou o Instagram recentemente para compartilhar uma sequência de três cliques com seus fãs.

No ensaio, a musa surgiu esbanjando a boa forma com um biquíni branco, complementando o look com uma blusa amarela. “… aquele amarelão do verão!!! Mesmo no inverno”, brincou ela.

“Que mulher!!”, elogiou uma internauta nos comentários. “Deusa maravilhosa”, concordou outra pessoa.

Veja as fotos: