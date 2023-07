Corinthians perde em casa para o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro

O Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (2), na Neo Química Arena, o Massa Bruta venceu o Corinthians por 1 a 0 pela 13ª rodada. Eduardo Sasha marcou o gol do quarto triunfo seguido do Braga.

Com este resultado, o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha chegou aos 24 pontos e subiu para a quarta posição.

A próxima partida do Massa Bruta será domingo (9) contra o São Paulo. O duelo será realizado às 16 horas, no Nabizão.

O jogo

Os primeiros 16 minutos de partida foram de muita busca por espaço das duas equipes. O Corinthians tentava se apoiar no fator casa, mas o Braga marcava firme e trabalhava a bola com boa troca de passes, postura que surgiu efeito em um bonito gol.

Aos 16 minutos, Juninho Capixaba achou Thiago Borbas na área e viu o uruguaio ajeitar com o peito para Eric Ramires. O camisa 7 bragantino atravessou a bola na área e Sasha se jogou para marcar seu 11º gol pelo Massa Bruta.

A equipe de Bragança Paulista continuou trocando passes para envolver o rival. O Corinthians se fechava como podia e o Massa Bruta aproveitou para arriscar de longe com Lucas Evangelista e Juninho Capixaba, aos 28 e 29 minutos, mas ambas as tentativas foram para fora.

Aos 31, Thiago Borbas recebeu de Matheus Fernandes na área e bateu rasteiro, obrigando Cássio a mandar para escanteio. O Braga fez mais uma tentativa de longe aos 39 minutos com Matheus Fernandes, porém o chute saiu por cima do gol.

Lucas Evangelista voltou a arriscar da entrada da área, aos 44, mas a batida subiu muito e passou longe do gol. Thiago Borbas ainda finalizou na área no minuto seguinte, mas Cássio conseguiu encaixar.

O Red Bull Bragantino voltou do intervalo assustando os donos da casa. Logo aos 2 minutos, Lucas Evangelista achou Eric Ramires na área e viu o zagueiro Ruan acertar no travessão ao tentar cortar. Sasha ainda cabeceou a sobra, mas Cássio encaixou.

A partida ficou mais truncada no decorrer do segundo tempo e o Corinthians subiu ao ataque para tentar empatar. O Braga marcava forte e voltou a finalizar aos 35 minutos. Guilherme interceptou um passe no campo de ataque, conduziu até a entrada da área e bateu de esquerda, mas Cássio caiu para encaixar.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 1 Red Bull Bragantino

Local: Neo Química Arena;

Árbitro: Edina Alves Batista-SP (FIFA);

Assistentes: Neuza Ines Back-SP (FIFA) e Leila Naiara Moreira da Cruz-DF (FIFA);

Cartão amarelos: Fagner, Gabriel Moscardo e Wesley (COR); Sorriso e Eduardo (Red Bull Bragantino);

Gol: Sasha, aos 16min do 1ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Guilherme) (Luan Cândido), Jadsom, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Sasha (Alerrandro) e Thiago Borbas (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Roni), Maycon e Ruan; Guilherme Biro (Wesley), Yuri Alberto (Felipe Augusto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fonte: Esportes