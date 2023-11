Como renegociar dívidas do Fies com até 99% de desconto?

A inadimplência já atinge mais de 1 milhão de estudantes. Lei sancionada por Lula propõe condições mais favoráveis para pagamento de dívidas

Uma boa notícia aos estudantes endividados: as dívidas do Fies poderão ser negociadas com até 99% de desconto. Nessa quarta-feira (1º/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei para ajudar os inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — alunos ou aqueles que já se formaram — a conquistar a adimplência.

Mas como a negociação vai funcionar?

A renegociação aprovada pelo governo é voltada aos estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias em 30 de junho de 2023.