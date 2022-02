Com roupa ‘rasgada’ e preta, Mirella deixa volume direito à mostra e fãs enlouquecem: “Rosinha”

Mirella, que já sensualizou em seu Instagram nesta quarta-feira (09), voltou a deixar seus fãs de boca aberta ao surgir com uma roupa diferenciada. No clique, a musa aparece com uma roupa rasgada e com o volume do lado direito aparecendo até demais.

Se eu começar, eu não paro”, escreveu na legenda da publicação, enquanto lança o seu olhar provocante para os seguidores. Atualmente, Mirella já acumula mais de 26 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Perfeita, 0 defeito”, disparou uma seguidora. “Assim não dá pra aguentar essa beleza toda”, apontou mais uma. “Eu tenho que certeza que neste momento o Dynho Alves está chorando demais”, comentou uma terceira, relembrando o fim do relacionamento dos dois.

Recentemente, posando com uma Ferrari vermelha, a funkeira deixou a galera de boca aberta ao surgir esbanjando sua boa forma de biquíni, chamando atenção dos fãs com as fotos ousadas. “Eu nasci para ser minha”, escreveu a morena na legenda.

(*Metropolitana FM)