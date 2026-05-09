Colisão entre três veículos deixa uma pessoa morta na BR-101 em Iconha, no Sul do ES

Uma colisão envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um automóvel deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na BR-101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

O acidente aconteceu por volta das 9h15, nas proximidades do km 380 da rodovia.

Segundo as primeiras informações, a vítima fatal estava no automóvel e morreu ainda no local da colisão.

Corpo ficou preso às ferragens

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foram acionadas para realizar o desencarceramento do corpo, que ficou preso às ferragens após o impacto.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para atendimento e registro da ocorrência, com apoio de uma equipe de Guarapari.

Perícia foi acionada

A perícia técnica e o serviço de transporte de cadáveres da Polícia Científica do Espírito Santo foram chamados para os procedimentos necessários.

Segundo a PRF, não houve interdição total da rodovia, mas o trânsito permaneceu lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.