Cleo posa com biquíni minúsculo e declara saudade inusitada

Atriz e cantora confessa falta do ‘BBB’ e justifica motivo em clique íntimo

Cleo usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) e publicou um clique sensual e provocante onde surgiu sob uso de um biquíni minúsculo, e confessou uma saudade inusitada em meio ao compartilhamento ousado.

Dentre os comentários, a musa colecionou elogios pelas belas curvas distribuídas, com quase meio milhão de likes somados. “Maravilhosa”, “Deusa”, “Perfeita demais, que mulher linda”, “Gata”, “Linda, eu amo você”, escreveram alguns.

Casamento

Neste último dia 9 de julho, Cleo subiu ao altar com Leandro D’Lucca, durante uma cerimônia íntima que ocorreu em Minas Gerais. A união foi selada no civil, e reuniu as testemunhas, sem celebração em decorrência da pandemia da Covid-19.

(*Observatório)