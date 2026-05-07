“Ciclone bomba” deve se formar no Sul do país; Espírito Santo não será atingido diretamente

Um fenômeno meteorológico extremo conhecido como “ciclone bomba” deve se formar entre a Argentina e o Uruguai nos próximos dias, segundo o Meteored Brasil. Apesar da intensidade prevista, o sistema não deve atingir diretamente o Espírito Santo.

A formação está prevista entre esta quarta-feira (6) e quinta-feira (7), com rápida intensificação do sistema.

O que é um ciclone bomba?

O termo “ciclone bomba” é usado quando há uma queda muito rápida da pressão atmosférica. Neste caso, as previsões indicam que a pressão central pode cair de 994 para 970 hPa em apenas 24 horas.

Quando essa redução atinge pelo menos 24 hPa em um dia, o sistema recebe essa classificação, indicando um evento potencialmente severo, com chuvas intensas, ventos fortes e grande instabilidade.

Como o fenômeno vai impactar o Brasil

Embora o ciclone se desloque rapidamente para o oceano Atlântico, ele deve impulsionar uma frente fria que afetará diversas regiões do país.

Quinta-feira (7): chuvas fortes no Rio Grande do Sul

Sexta-feira (8): avanço para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e sul/oeste de São Paulo

Fim de semana (9 e 10): continuidade das instabilidades nessas áreas

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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