Caso Lázaro | Quem é o PM preso suspeito de sequestro de adolescente

Ele é o quinto suspeito preso durante a investigação do crime; vítima de 17 anos segue desaparecida

A Polícia Civil informou que Denis se apresentou no 13º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de São Mateus, “após tomar ciência do mandado de prisão temporária em seu desfavor”. Posteriormente foi conduzido à Delegacia Regional da cidade, onde foi dado cumprimento ao mandado. Ele será encaminhado ao quartel da PM em Vitória, onde ficará preso. As informações são de A Gazeta.

Outra prisão no mesmo dia

Mais cedo, durante a manhã, a polícia confirmou a prisão de Yan Kryslan Pereira Dias, de 26 anos, também suspeito de participar do crime. Ele foi preso em Barra de São Francisco. A Polícia Civil realiza buscas para localizar uma sexta pessoa, identificada como Alex Nascimento Paixão, de 24 anos. Ele é considerado foragido pela polícia. Apesar das cinco prisões durante a investigação criminal, o adolescente Lázaro segue desaparecido.

O que diz a defesa

O advogado Fúlvio Trindade de Almeida informou que Denis é inocente e que o cliente se colocou espontaneamente à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos. Afirmou ainda que a prisão foi uma surpresa “diante da postura colaborativa e de boa-fé de Denis”.

A defesa | Na íntegra A defesa técnica de Denis Marchiore vem a público esclarecer que seu constituinte não praticou qualquer dos crimes que lhe estão sendo imputados no bojo da investigação que apura o suposto sequestro do menor identificado como Lázaro. Importa ressaltar que, desde o primeiro momento em que tomou conhecimento da investigação, Denis, por meio de seu advogado, se colocou espontaneamente à disposição da autoridade policial para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo inclusive comparecido à Delegacia de Polícia Civil. Contudo, apesar da manifestação de interesse em colaborar, a autoridade policial responsável pela condução do inquérito jamais formalizou qualquer data para a oitiva do investigado, mesmo tendo se comprometido a fazê-lo de forma prioritária. Para surpresa da defesa, na data de hoje foi cumprido mandado de prisão temporária contra Denis, mesmo diante de sua postura colaborativa e de boa-fé, evidenciando, portanto, absoluta desnecessidade da medida extrema, em total afronta aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. A defesa confia plenamente na Justiça e acredita que, ao final da apuração, ficará comprovada a total inocência de Denis Marchiore, razão pela qual tomará todas as medidas legais cabíveis para revogar a prisão temporária e garantir o pleno exercício de seus direitos fundamentais.