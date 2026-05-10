Casal é detido ao tentar fazer sexo nos assentos de avião

Um casal acabou detido pelas autoridades neste sábado após tentar manter relações sexuais em pleno voo na Argentina. O caso foi trazido a público pelo jornal La Nación e detalha a conduta inapropriada dos passageiros durante a viagem. Segundo os relatos colhidos, o homem de 55 anos e a mulher de 60 anos foram flagrados em uma situação comprometedora.

A confusão começou quando outros passageiros perceberam que os dois estavam seminus ocupando seus assentos e decidiram denunciar o comportamento para a tripulação. Diante do flagrante, o chefe da cabine acionou as autoridades competentes para aguardarem o pouso da aeronave. O voo da companhia Copa Airlines tinha como origem o Panamá e o destino final era a cidade de Rosário.

Apesar de a agência de aviação civil argentina não possuir normas específicas para atos sexuais em aviões, o caso foi encaminhado ao Ministério Público. Os envolvidos agora devem enfrentar um processo criminal por atentado ao pudor devido à exposição em local público. A situação causou grande espanto entre os viajantes e funcionários que trabalhavam no momento da ocorrência.

Após o desembarque, o casal foi conduzido diretamente para a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos burocráticos necessários. Eles prestaram depoimento sobre o ocorrido e foram informados sobre as implicações legais de seus atos diante da justiça local.

O episódio reforça a necessidade de manter o decoro e o respeito às normas de convivência dentro do transporte aéreo.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!