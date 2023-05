Carro usado mais caro? Entenda calculo da Tabela Fipe e tendência para 2023

Indicador é um dos principais na avaliação de veículos no mercado brasileiro

Popularmente conhecido como “Tabela Fipe”, o indicador é um dos mais utilizados nas negociações do mercado de veículos no Brasil. Mas, você sabe como ela é elaborada e o porquê de ser utilizada como parâmetro no país? As informações são da Folha Vitória.

A tabela é elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A organização apoia instituições de ensino e pesquisa, e se destaca nas áreas de ensino, projetos, pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros, entre elas, a tabela que indica os preços médios de veículos.

O conselheiro do Comitê Qualificado de Conteúdo de Finanças, Marcel Lima, explica que a Tabela Fipe é utilizada como referência para a negociação ou avaliação de veículos em casos de contratação de seguros, por exemplo.

“A Tabela Fipe foi desenvolvida em 1973 como forma de auxiliar a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo no fornecimento do serviço de preço médio de veículos para empresas e para o governo”, detalhou.

A Tabela Fipe leva diversos pontos em consideração, como a região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico. Os valores são expressos em reais do mês/ano de referência.

O especialista explica que o indicador é a referência de preço mais difundida entre revendedoras ou seguradoras com cálculo padronizado e resultado único para cada modelo de veículo, mas não é o único.

“Para quem deseja informações mais detalhadas do veículo, incluindo seus equipamentos e particularidades de cada modelo, a Tabela Molicar segue como a principal referência”, afirmou.

Como é calculado valor do veículo na Tabela Fipe

O cálculo dos valores dos veículos na Tabela Fipe, de acordo com Marcel, considera o preço médio das vendas efetivas de cada modelo, e não considera os valores encontrados em anúncios.

“O cálculo é feito com base no preço de venda dos veículos, não de anúncio, considerando uma quantidade específica de negociações com representatividade estatística. Além disso, são descartados valores muito abaixo ou muito acima da média de mercado”, frisou.

Carro usados vão ficar mais caros em 2023?

O conselheiro explica que o mercado de automóveis foi impactado pela pandemia, o que provocou um aumento nos valores dos veículos usados. A tendência é que a situação se normalize com o tempo e o consumidor possa encontrar preços mais baixos.

“Durante a pandemia, a cadeia produtiva dos veículos foi impactada muito em função da escassez de componentes utilizados na fabricação, que afetou a oferta desses produtos no mercado e, consequentemente, elevou os preços. Desde então, esse desequilíbrio vem sendo gradativamente amenizado e a expectativa é que os consumidores voltem a comprar automóveis novos ou usados a preços menores”, concluiu.