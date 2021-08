Carol Peixinho surge de biquíni e corpo escultural abala a web

Carol Peixinho abalou a internet com uma foto de biquíni. A ex-BBB aparece relaxando sob o sol de Salvador na manhã desta quinta-feira (5/8).

Na legenda, ela escreveu: “O jeito que eu acordo na Bahia é diferenthy”.

Recentemente, André Marques negou que esteja vivendo um relacionamento com Carol Peixinho, mas a ex-BBB esquentou os rumores de que os dois estão mesmo juntos com uma publicação no Instagram.

Em seus Stories, a ex-BBB compartilhou uma foto brincando com uma das cachorrinhas do apresentador, a Pururuca. Pouco depois, André postou uma foto que mostra o animalzinho vestido com a mesma roupa da publicação de Carol, o que chamou a atenção dos internautas.