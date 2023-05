Any Borges expõe o inesperado e choca fãs com foto ousada em ensaio polêmico

É isso mesmo, Any Borges — ex-De Férias com o EX Brasil — deixou os seguidores com muita água na boca ao postar fotos mais sexys do que poderíamos aguentar. Eita que calor, não é mesmo?

Nas imagens, a musa está usando um biquíni pequeno laranja e preto que exaltou todas as curvas de seu corpão malhado. Ela aproveitou que estava com calor e derrubou um pouco da água que estava na taça por sua barriga chapada e bem definida.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e rasgaram elogios para a ex-reality show. “Você é muito gata 😍😍😍”, disse uma. Já outro completou: “Simplesmente uma deusa ❤️”. Um terceiro ainda afirmou: “A mais gata 😮‍💨😮‍💨”. Veja a publicação original:

Any Borges usa calcinha branca e deixa fãs chocados com volume turbinado

Ela não para! Any Borges veio para provar que é a mais ousada do Instagram e está conseguindo. A musa publicou uma foto que deixou todos os internautas chocados com as curvas exuberantes e muito hipnotizantes.

Na foto, Any está abusando de um cropped verde colado ao seu corpo e com uma calcinha branca cavada. “Meu pai amado, que mulher lindaa 😍”, disse uma seguidora. Já outro reforçou: “Uma mulher que é poderosa não fala que é poderosa. Ela simplesmente vive esse seu poder❤️❤️❤️👏👏”.

(*Metropolitana FM)