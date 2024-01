Antonela Avellaneda tem vídeo íntimo vazado nas redes sociais

A ex-Ilha Record fez postagens nos stories do Instagram, na madrugada desta quarta-feira (3/01) e enviou o vídeo via direct para seguidores

Antonela Avellaneda está causando um alvoroço nas redes sociais desde a madrugada desta quarta-feira (3/01). A ex-Ilha Record teve um vídeo íntimo vazado no Instagram pelo seu próprio perfil.

Tudo começou com uma postagem nos stories. Ela escreveu a frase “deixo nas mãos de vocês” e, logo depois, publicou o print. Não dá pra ver muito bem do que se trata a imagem, em que ela aparece com os olhos fechados, mas a história ainda tem mais detalhes. E a coluna conta para vocês, queridos leitores.

Nos directs do Instagram, Antonela Avellaneda enviou a gravação completa em que ela aparece fazendo s*xo oral em um homem, que não é identificado no vídeo. Após ver a filmagem, entende-se que o print dos stories é uma parte dele. Esta colunista que vos escreve também recebeu a mensagem.

Agora, queridos amigos, resta saber se a conta da modelo e influenciadora argentina foi hackeada ou se ela mesma resolveu expor sua intimidade. Até o fechamento desta matéria, o conteúdo ainda estava no ar. Vamos aguardar para ver se ela se pronuncia sobre o caso.

Antonela Avellaneda anuncia fim do casamento

No início de dezembro, a ex-Ilha Antonela Avellaneda usou as redes sociais para anunciar, mais uma vez, o fim do seu casamento com Tati Fdez. A argentina afirmou que passou momentos difíceis, mas que já se refez. Em 2021, ela já havia se separado do empresário, depois de se envolver com Pyong Lee durante o reality da Record TV.

Na época da polêmica, Antonela afirmou que foi uma estratégia de jogo dar em cima do youtuber e que seu companheiro sabia. Os dois foram bastante criticados e um tempo depois, informaram que não estavam mais juntos. “Infelizmente, meu marido me deixou, não pelos fatos já que foi apenas um mal-entendido, mas pelo maltrato de todos vocês que fazem perfis falsos e não têm limites”, disse se referindo aos haters.

Durante a participação em Ilha Record, a ex-BBB não contou que era casada. Além dela tentar seduzir o hipnólogo, que tinha uma relação séria com Sammy Lee, se deitou com ele na mesma cama. O rumores de traição começaram a surgir depois que as gravações acabaram e quando o programa foi exibido, a mulher de Pyong também terminou com ele.

Porém, depois do episódio, Antonela Avellaneda reatou com Tati Fdez, que decidiu oficializar a união e pediu a mão da moça em casamento, no dia 19 de novembro, no intervalo do jogo de seu time do coração, o Boca Juniors. “Nossa, e depois o Boca voltou e a gente ganhou de dois a zero! Foi uma coisa que eu nunca imaginei, uma sensação única”, declarou ao UOL na ocasião.