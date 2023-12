Ana Castela impressiona ao surgir tomando sol: ‘Que linda’

Em dia de sol, Ana Castela impressiona ao surgir renovando o bronzeado com roupa de banho rosa e cheia de estilo; veja os cliques

A cantora Ana Castela chamou a atenção nesta quinta-feira, 21, ao postar fotos curtindo um dia de sol. Depois de publicar foto aproveitando uma piscina em clima de romance com o namorado, o cantor Gustavo Mioto, a famosa se exibiu em cliques de biquíni. As informações são de Caras.

Usando uma roupa de banho rosa e cheia de estilo, a boiadeira apareceu sorridente curtindo o momento de folga. Ana Castela então esbanjou sua beleza natural com muita delicadeza e elegância.

“Ouviram DIA DE FLUXO já? Por aqui até demais!”, disse ela na legenda sobre sua música. Nos comentários, a musa logo recebeu vários elogios. “Que linda“, admiraram os fãs. “Gata”, definiram outros.

Recentemente, em entrevista a Leo Dias, a jovem contou que está se dando muito bem com Gustavo Mioto após reatarem o namoro. “Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.