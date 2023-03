Ana Castela renova bronzeado, exibe marquinhas e deixa seguidores malucos com corpão escultural

A boiadeira apareceu nesta segunda-feira (27) tomando sol com um óculos de sol e boné de luxo

Nesta segunda-feira, 27, a cantora sertaneja Ana Castela (19) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa, que bombou no ano de 2022, surgiu curtindo o dia de muito sol com um biquíni rosa, deixando suas belíssimas curvas à mostra.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora sertaneja, responsável por hits como “Boiadeira” e “Roça Roça”, ao lado de Zé Felipe, publicou duas fotos nas quais usa um biquíni rosa com azul, exibindo sua barriga chapadíssima. A famosa também completou o look com um boné e um óculos escuro, para se proteger do sol bem forte que estava fazendo.

Os comentários foram inundados de elogios e seguidores completamente malucos pela beleza de Ana Castela. “Perfeita”, escreveu a ex-BBB e cantora Gabi Martins. “Corre aqui com protetor que a menina tostou”, brincou uma fã, pelo fato de que Ana está bastante vermelha pelo sol. “Ana Castela tinha que ser um elogio, você tá muito Ana Castela hoje”, elogiou um terceiro internauta. Além disso, muitos dos milhões de seguidores da cantora sertaneja fazem questão de mandar milhares de palminhas e emojis de carinhas apaixonadas pela beleza da famosa.

Em seu perfil no Instagram, ela exibiu a barriga negativa ao ser fotografada com o look mínimo. Ao verem o registro, os fãs elogiaram a boa forma da estrela. “Que gata”, disse um seguidor. “Muito perfeita”, declarou mais um fã. “A tua beleza é 100%”, escreveu outro.