Aline Campos mostra passos de ballet em vídeo e “abertura” ousada surpreende: “Tudo filmado”

Ela é bailarina! Aline Campos deixou os fãs do Instagram apaixonados nesta sexta-feira (03) ao publicar um vídeo em que aparece matando a saudade de dançar ballet e, como sempre, impressionou a galera enquanto relembrava os tempos de dança.

Na ocasião, a musa apostou num look preto transparente e deixou a galera chocada com sua boa forma enquanto relembrava os passos usados quando era bailarina do Faustão. “Saudade de dançar ballet! Hoje meu pé sofreu depois de tantos anos sem usar uma sapatilha de pontas”, contou a morena na legenda.

“Sou apaixonado por Aline Campos bailarina, é sua melhor versão”, apontou um seguidor nos comentários da publicação. “Amei essa sapatilha pink perfeita”, disparou outra internauta. “Ela sempre foi uma inspiração pra gente”, afirmou uma fã da morena.

Aline Campos fala sobre fim da relação com Jesus Luz: “Focada no trabalho”

Quebrou o silêncio! Recentemente, a influenciadora e atriz Aline Campos falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com o DJ Jesus Luz após sete meses. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, a morena revelou que está focada em sua carreira neste momento da vida.

“Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho. Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro… Já éramos amigos antes”, contou a musa.

“[O término] não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom. Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que… O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã”, completou a morena.

