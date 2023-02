Aline Campos fica em posição de cachorrinha e toma vento no fio-dental: “Delícia”

Aline Campos, modelo, influenciadora digital e a musa do Brasil, não deixou o seu ‘tbt’ de fora na tarde desta quinta-feira (02) em seu Instagram oficial. A celebridade segue curtindo suas férias em um barco.

+

“Intensidade de uma Vênus em Escorpião”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Aline Campos fica em posição de ‘cachorrinha’ em cima de uma barco, enquanto ostenta seu shape trincado em um biquíni fio-dental amarelo.

+

“E pouca gente compreende que essa mulher é perfeita”, disse um fã no campo de comentários. “Me identificooo, libra com venus em escorpião tbm, pura intensidade “, disparou mais uma.

Aline Campos fala sobre novos trabalhos na televisão

Durante entrevista cedida à revista Quem, Aline Campos abriu o seu coração e comentou com os fãs como anda sua vida, tanto profissional quanto pessoal.

+

“Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho (Nathan, de 12 anos). Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo”, disse Aline Campos.

“Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro… Já éramos amigos antes. (O término) não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom”, continuou.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que … O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã — desabafa, em entrevista por telefone”, finalizou.

(*Metropolitana FM)