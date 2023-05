WhatsApp com @? App trabalha em recurso para criar de nome de usuário

Unsplash/Mourizal Zativa WhatsApp vai permitir que usuários criem nome

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que vai permitir que as pessoas criem nomes de usuários no aplicativo, tendo uma @ própria, assim como nas redes sociais. A descoberta foi feita pelo site especializado WABetaInfo, que encontrou a novidade na versão beta (de testes) do WhatsApp no Android.

De acordo com o site, a ferramenta ainda está em fase de desenvolvimento, portanto não é possível saber como ela vai funcionar na prática.

É possível, porém, pensar em duas finalidades bastante úteis para o recurso. A primeira seria conversar com empresas sem precisar passar o seu número de celular, optando por ser identificado apenas pelo nome de usuário.

Outra finalidade bastante útil seria encontrar novos contatos através do nome de usuário, sem precisar saber o número de telefone. Segundo o WABetaInfo, a única informação que é possível confirmar é que as conversas iniciadas através de nome de usuário também serão criptografadas de ponta a ponta.

Por enquanto, o WhatsApp não confirmou oficialmente a novidade. Portanto, não é possível saber se ela chegará à versão estável do aplicativo, e nem quando isso poderia acontecer.

