WhatsApp apresenta instabilidade, e usuários não conseguem usar grupos

Diversos usuários do WhatsApp relataram problemas para enviar mensagens em grupos. Meta ainda não se pronunciou sobre o assunto

Você tentou mandar uma mensagem em um grupo de WhatsApp, mas foi surpreendido com um ponto de interrogação vermelho? Saiba que você não é o único a ser atingido por essa instabilidade do aplicativo.

Embora consigam enviar mensagens no privado dos contatos, usuários da rede social não têm conseguido se manifestar em grupos. Muitos deles usaram o X, antigo Twitter, para reportar o problema e buscar soluções.

A procura por informações foi tanta que o nome do WhatsApp foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil. “Estão tentando me calar. Oi, gente. Meu Deus”, diz um print publicado por uma pessoa. “Que ódio”, completou. “Foi só o meu WhatsApp que morreu?”, quis saber mais uma.

E, ao que tudo indica, o problema não é só no Brasil. Diversas pessoas de outros países estão reportando a mesma situação. “Se Cayó WhatsApp (Caiu o WhatsApp?)”, questionou uma mulher em espanhol. “WhatsApp down… can’t send to chat group of more than 3 members (WhatsApp caiu… não consigo enviar mensagens para grupos com mais de 3 membros”)”, disse outro, em inglês.

O Down Detector, portal que analisa os problemas reportados nas últimas 24h, mostra que, após as 11h, houve mais de 1.420 notificações sobre o aplicativo. De acordo com o site, as primeiras reclamações se iniciaram pouco depois das 8h.

A reportagem entrou em contato com a Meta, responsável pelo WhatsApp, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.