VÍDEO | Jovem denuncia assédio dentro de ônibus e grava suspeito no Rio de Janeiro

Uma jovem de 18 anos denunciou um caso de assédio sexual dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Segundo relato da vítima, um homem sentado ao lado dela passou a praticar atos obscenos durante a viagem, enquanto a observava de forma insistente.

A jovem conseguiu registrar parte da situação com o celular. As imagens foram feitas no último banco do coletivo e mostram o suspeito ao lado da vítima, em comportamento inadequado.

Vídeo repercute nas redes sociais

Após o ocorrido, o vídeo começou a circular nas redes sociais, gerando indignação entre internautas. Embora a publicação original tenha sido removida, o conteúdo continuou sendo compartilhado por outros perfis.

Caso foi registrado na polícia

A vítima procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro e registrou a ocorrência na 11ª Delegacia de Polícia, localizada na Rocinha.

Segundo a polícia, diligências estão em andamento para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do caso.

Crime previsto em lei

As autoridades reforçam que atos de natureza sexual praticados sem consentimento podem configurar o crime de importunação sexual, previsto na legislação brasileira.

O caso segue sob investigação.

VÍDEO:

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