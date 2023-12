Vídeo | Homem quase tem a bunda queimada após privada inteligente pegar fogo

Um chinês passou sufoco no banheiro e quase saiu com a bunda queimada depois que a privada inteligente em que estava sentado começou a pegar fogo.

Segundo o jornal chinês Yangtze Evening News, o incidente foi registrado em 10 de novembro na cidade de Xiamen, na província de Fujian. A suspeita é que o vaso sanitário “tecnológico” tenha sofrido um curto-circuito.

A informação é que, enquanto o homem estava na privada, sentiu cheiro de fumaça. Em seguida, blocos de fumaça branca começaram a sair do vaso. Então, assim que o homem se levantou, o aparelho inteligente pegou fogo.

O chinês, que quase não teve tempo de colocar o short, tirou fotos da privada em chamas e compartilhou na rede social chinesa Weibo. Usuários ficaram chocados com a cena.

Como explica o jornal chinês, a causa do incêndio não foi revelada, mas o proprietário suspeita que um curto-circuito tenha provocado as chamas. Incidentes semelhantes foram relatados em agosto do ano passado na China.

Um homem que vive em Lishui, na província de Zhejiang, acordou com um forte cheiro de fumaça e encontrou sua privada inteligente queimando. O mesmo aconteceu em agosto deste ano, no condado de Shibing, em Guizhou, com o incêndio começando sem motivo aparente.

Esse tipo de vaso sanitário “tecnológico” é muito comum no Japão. Na China, onde já são produzidos aos milhões, possuem ótimas vendas, revela o Yangtze Evening News.

As privadas inteligentes têm algumas vantagens óbvias, como descarga automática, assentos aquecidos, economia de água e função de autolimpeza.

Vídeo: