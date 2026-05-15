VÍDEO | Comerciante mata homem após assalto em São Mateus

Suspeito havia acabado de roubar o estabelecimento; dono da loja foi autuado em flagrante por homicídio

Um vídeo mostra o momento em que um comerciante matou a tiros um homem suspeito de cometer um assalto a um estabelecimento comercial, na manhã desta sexta-feira (15), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

As imagens, registradas por uma testemunha, mostram quando o comerciante encontra o suspeito momentos após o crime. O homem morto foi identificado como Vagner Martins Santos. Devido à violência das cenas, o vídeo foi parcialmente exibido.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo no bairro Boa Vista. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem já sem vida. Após análise de imagens de videomonitoramento e relatos de testemunhas, foi constatado que ele havia acabado de praticar um assalto no centro da cidade.

Os militares seguiram até o comércio alvo do crime e localizaram o proprietário do estabelecimento. O comerciante relatou que o suspeito entrou no local usando capacete e jaqueta e, ao se aproximar, levou a mão ao bolso anunciando o assalto. Foram levados objetos da loja, pertences pessoais e dinheiro.

Após o roubo, o comerciante, que possui posse legal de arma de fogo, perseguiu o suspeito. Segundo o relato prestado à polícia, durante a abordagem na rua, o homem teria tentado tomar a arma, momento em que os disparos foram efetuados.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Vagner Martins Santos havia deixado recentemente o sistema prisional e possuía passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família.

A Polícia Civil informou que o comerciante, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

VÍDEO

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