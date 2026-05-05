VÍDEO | Briga entre estudantes após aula gera repercussão

Uma briga entre duas estudantes registrada em vídeo chamou a atenção nas redes sociais no Distrito Federal. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (30), após o término das aulas, nas proximidades de uma parada de ônibus.

De acordo com relatos, a confusão envolveu alunas do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará I e começou com uma discussão verbal. Em poucos minutos, a situação evoluiu para agressões físicas.

Imagens mostram agressões

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que uma das estudantes atinge a outra, que cai no chão. Na sequência, a agressora continua com golpes enquanto pessoas ao redor acompanham a cena.

A briga só terminou após a intervenção de terceiros, que conseguiram separar as envolvidas.

Escola adota medidas

Em nota, a coordenação regional de ensino informou que os responsáveis pelas estudantes foram convocados para uma reunião na próxima segunda-feira (4). A direção da unidade deve definir as medidas cabíveis após a apuração do caso.

Caso não teve registro policial

A Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal informaram que não foram acionadas para atender a ocorrência.

A instituição de ensino segue investigando as circunstâncias e a motivação do conflito.

VÍDEO:

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