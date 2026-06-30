VÍDEO | Briga durante jogo termina em quebra-quebra em bar de São Mateus

Imagens registram empurrões, lançamento de objetos e pessoas tentando conter os envolvidos

Uma briga generalizada terminou em um quebra-quebra na noite de segunda-feira (29) em um bar no bairro Alvorada, em São Mateus. A confusão, registrada por pessoas que estavam no local, foi marcada por cadeiras, capacetes e até tonéis sendo arremessados, além de empurrões e agressões entre os frequentadores.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o tumulto aconteceu durante a transmissão da partida entre Alemanha e Paraguai. Em poucos segundos, o ambiente se transforma em um cenário de confusão, enquanto clientes tentam se afastar e outros entram na briga.

As imagens registram o momento em que objetos são lançados em diferentes direções e várias pessoas tentam separar os envolvidos para conter a situação.

Do lado de fora do estabelecimento, duas mulheres protagonizam parte da confusão. Enquanto elas trocam empurrões e puxões, outras pessoas se aproximam para tentar encerrar o confronto.

Em meio ao quebra-quebra, alguns dos envolvidos aparecem usando camisas da Seleção Brasileira. Apesar disso, a briga ocorreu depois da partida entre Brasil e Japão, sem qualquer confirmação de que o jogo tenha relação com o episódio.

VÍDEO:

Motivo da briga ainda é desconhecido

Até o momento, não há informações sobre o que deu início à confusão. Também não foi divulgado se houve feridos ou se alguma ocorrência policial foi registrada em decorrência do tumulto.

O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos, caso queiram apresentar sua versão dos fatos.

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