Versão mais barata do Galaxy S23 deve ser lançada em julho, diz rumor

Divulgação/Samsung Galaxy S23 FE é versão mais simples e barata do smartphone

A Samsung deve lançar em julho o Galaxy S23 FE, versão mais simples e barata da linha de smartphones premium da fabricante sul-coreana. Depois da marca não lançar a versão FE do Galaxy S22, havia especulações de que o mesmo poderia acontecer com o Galaxy S23, mas vazamentos recentes indicam que a novidade deve chegar ao mercado em breve.

O objetivo da Samsung seria lançar o smartphone intermediário antes da nova leva de celulares dobráveis, que deve chegar em julho. Segundo rumores, a ideia é levantar as vendas de smartphones, já que o desempenho dos modelos premium está abaixo do esperado pela companhia.

A linha FE, ou Fan Edition (Edição dos Fãs), traz os principais recursos da linha principal, aqueles mais queridos pelos usuários, mas com desempenho mais fraco, barateando o smartphone. A Samsung já lançou smartphones desta linha duas vezes: o Galaxy S20 FE e o Galaxy S21 FE.

De acordo com vazamentos, o Galaxy S23 FE virá equipado com processador Exynos 2200, o mesmo do Galaxy S22. Ele terá, ainda, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e bateria de 4.500 mAh. As câmeras traseiras devem ser de 50 MP.

O preço do smartphone ainda não foi vazado, mas é possível ter uma ideia olhando para as versões anteriores. O Galaxy S21 FE, por exemplo, chegou ao mercado brasileiro por R$ 4.499.

Analistas de mercado já apontam que a Samsung deve ser cautelosa ao precificar o Galaxy S23 FE, já que celulares intermediários da própria marca trazem configurações interessantes por preço bem mais baixo – como o Galaxy A54, que tem preço oficial de R$ 3.399.

