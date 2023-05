Quer testar o Android 14 primeiro? Veja celulares compatíveis com beta

Unsplash/Jonas Leupe Veja quais celulares podem acessar o Android 14 beta

O Android 14, próxima versão do sistema operacional do Google que teve detalhes revelados nesta quarta-feira (10), ainda não tem data para chegar oficialmente a todos os smartphones, mas já está em fase de testes.

A fase de testes, chamada de beta, pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha um dispositivo compatível, embora seja mais usada por desenvolvedores que desejam adaptar suas aplicações ao novo sistema operacional.

O objetivo do Google com a versão beta do Android 14 é que os usuários deem feedbacks sobre as novidades, a fim de que a empresa faça melhorias antes do lançamento oficial.

Dentre os celulares vendidos oficialmente no Brasil, apenas dois podem acessar o Android 14 beta: o realme GT 2 Pro e o Xiaomi 12T. A seguir, confira a lista completa de dispositivos de várias fabricantes que podem acessar a novidade:

Google

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

vivo

X90 Pro

iQOO 11

Lenovo

Tab Extreme

Nothing

Nothing Phone (1)

OnePlus

OnePlus 11

Oppo

Find N2

Find N2 Flip

realme

realme GT 2 Pro

Tecno

TECNO CAMON 20

Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Fonte: Tecnologia