Qual temperatura do ar-condicionado é melhor para sua conta de luz? Veja as dicas

Descubra como economizar na conta de luz ajustando a temperatura do ar-condicionado. Baixar a temperatura de maneira brusca pode ser não ser a opção mais indicada.

Saber qual temperatura do ar-condicionado é melhor para a conta de luz pode ser muito importante nesta época do ano. Algumas pessoas se surpreendem com o consumo de energia quando passam a refrigerar os ambientes em tempos de calor. Vale se atentar que, nesses períodos, nem sempre é bom escolher uma temperatura baixa para se refrescar, mas sim encontrar um equilíbrio que ofereça conforto sem excesso de consumo energético. Geralmente, especialistas sugerem que 25°C é um bom ponto de partida. Esta configuração pode ser ajustada conforme as necessidades e preferências pessoais, mas serve como um guia para maximizar a eficiência energética.

A eficácia do ar-condicionado depende não apenas da temperatura escolhida, mas também de como o aparelho é utilizado. Ajustes inteligentes e um entendimento do funcionamento do sistema podem levar a uma redução significativa no consumo de energia. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia sobre qual a melhor temperatura do ar-condicionado para minimizar os impactos na conta de luz.

Como encontrar a temperatura ideal do ar-condicionado?

Encontrar a temperatura ideal do ar-condicionado envolve considerar vários fatores, como a umidade do ambiente, a quantidade de pessoas presentes e a exposição ao sol. Comece com a recomendação padrão de 25°C e ajuste-a com base no seu conforto. Se sentir muito calor, reduza um grau por vez até encontrar um equilíbrio. Lembre-se de que cada grau que você reduz pode aumentar o consumo de energia em até 5%. Portanto, pequenos ajustes podem ter um grande impacto na sua conta de luz.

Temperatura ideal do ar-condicionado para economizar na conta de luz

A temperatura ideal para economia de energia não significa manter necessariamente o ambiente gelado. Na verdade, configurar o ar-condicionado para uma temperatura ligeiramente mais alta quando ninguém está em casa ou durante a noite pode resultar em economias substanciais. Por exemplo, elevar a temperatura em 7 a 10 graus quando a casa está vazia pode reduzir sua conta de energia em até 10%. Isso evita que o aparelho trabalhe excessivamente quando não é necessário. E vale reforçar que, segundo especialistas, uma boa temperatura para a conta de luz pode ser em torno de 25ºC.