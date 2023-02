Proibido para menores | Key e Gustavo tem relações sexuais no BBB 23; vídeo

Casal não resistiu à tentação e praticou o ato sexual no Quarto do Líder após o fazendeiro conquistar a liderança; veja o momento!

Aconteceu o que todos esperavam! Em uma das temporadas mais marcadas pela quantidade de casais formados dentro da casa do Big Brother Brasil, Key Alves e Gustavo não resistiram às provocações sexuais mútuas e consumaram o desejo que um possui pelo outro.

Sim, rolou sexo! A jogadora de vôlei e o fazendeiro aproveitaram a primeira noite a sós no Quarto do Líder e remexeram o edredom. Antes mesmo de Gustavo conquistar a liderança, ambos já tinham combinado de transar quando um dos dois virasse líder.

E olha que demorou para acontecer. Desde o começo, Key demonstrou interesse pela sua dupla da primeira semana de confinamento. Na primeira festa do reality da TV Globo, nenhum dos dois perdeu tempo e já partiram para os amassos.

Após uma madrugada de muita comemoração pela liderança do cowboy, Key e Gustavo foram para a cama já pela manhã desta sexta-feira (3). Depois de muitos beijos, os dois foram para debaixo das cobertas. No entanto, sussurros e gemidos quase inaudíveis provocaram uma punição à sister por parte da produção.

Ambos, então, “sossegaram”, mas não demorou muito para que voltassem à pegação intensa. Agora com o microfone ativo, era possível ouvir Key gemer, respirar ofegante e sussurar: “Põe de ladinho. Fod* vai”.

Após alguns minutos com a câmera do Quarto do Líder cortada, a transmissão mostrou Gustavo suado e reclamando do calor e de dor na coluna. Ele ainda tentou disfarçar e justificar o que estava acontecendo debaixo do edredom: “É só beijo, Brasil. Só beijo”.

