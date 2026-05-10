Problemas na ereção podem ser alerta para duas doenças; veja quais

Dificuldade persistente de manter ou chegar a uma ereção satisfatória pode anteceder em até três anos eventos graves como infarto e AVC

Nem todo mundo sabe, mas o tratamento para disfunção erétil pode ser um aliado na prevenção de doenças cardiovasculares silenciosas. Tratada por muitos como um tabu, médicos enfatizam que é um sinal de alerta: a dificuldade persistente de manter ou chegar a uma ereção satisfatória pode anteceder em até três anos eventos graves como infarto e AVC.

De acordo com o urologista Rodolfo Favaretto, o problema deve ser encarado como um possível marcador precoce de doenças vasculares. “A ereção depende diretamente de um bom fluxo sanguíneo. Os vasos do órgão sexual masculino são mais finos do que os do coração. Por isso, muitas vezes os sinais aparecem primeiro na função erétil e só anos depois surgem problemas mais graves, como infarto ou AVC”, diz.

A disfunção erétil está diretamente ligada a fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo e tabagismo, que são também os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Segundo Favaretto, muitos homens acabam recorrendo a medicamentos por conta própria sem investigar a verdadeira causa do problema, atrasando diagnósticos importantes.

“Muitas vezes o paciente acha que é apenas cansaço ou estresse e tenta resolver sozinho. Mas a disfunção erétil pode ser um pedido de socorro do organismo. O homem precisa entender que procurar ajuda médica é um cuidado com a saúde como um todo”, enfatiza o urologista.