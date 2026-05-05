Flagrante chocante | Esposa encontra marido com outra e registra tudo em vídeo

Uma mulher flagrou o marido com outra pessoa dentro do próprio quarto ao retornar mais cedo para casa, em Valença. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos gravados pela própria esposa.

De acordo com informações que circulam online, a mulher estava de plantão e decidiu deixar o trabalho antes do horário previsto, ainda durante o amanhecer. Ao chegar à residência, foi surpreendida ao encontrar o companheiro acompanhado de uma amante no quarto do casal.

Diante da situação, ela utilizou o celular para registrar o momento do flagrante. As imagens foram posteriormente compartilhadas em grupos familiares e, em seguida, acabaram se espalhando nas redes sociais, gerando forte repercussão.

Segundo relatos, o casal mantinha um relacionamento de mais de 30 anos e possui dois filhos. A situação provocou grande comoção entre internautas, além de debates sobre exposição, privacidade e relações conjugais.

Até o momento, não há informações sobre posicionamento oficial das pessoas envolvidas no caso.

VÍDEO:

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