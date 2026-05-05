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Tragédia

Explosão em alojamento deixa quatro trabalhadores em estado grave no Norte do ES

Published

5 horas ago

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Foto | Defesa Civil de Vila Valério

Uma explosão seguida de incêndio deixou quatro trabalhadores gravemente feridos na madrugada desta terça-feira (5), no município de Vila Valério, no Norte do Espírito Santo. O incidente ocorreu por volta das 5h, enquanto as vítimas estavam dentro de um alojamento.

Resgate aéreo mobilizou equipes

Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foram acionadas logo após a ocorrência. Duas aeronaves participaram da operação, garantindo agilidade no resgate e no transporte das vítimas.

Queimaduras atingiram até 50% do corpo

De acordo com informações iniciais, os trabalhadores sofreram queimaduras graves, que atingiram entre 30% e 50% do corpo, incluindo o rosto. Diante da gravidade do quadro, as equipes médicas realizaram a intubação ainda no atendimento inicial.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, unidade referência no tratamento de queimados no estado.

Trabalhadores atuavam na colheita de café

Os trabalhadores estavam na região para atuar na colheita de café, atividade comum nesta época do ano no interior capixaba.

Até o momento, a causa da explosão não foi divulgada. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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