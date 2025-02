Posição papai mamãe é eleita a melhor para o orgasmo feminino, segundo estudo

Apesar dos dados apontados pela pesquisa, relatos de usuárias e especialistas da área apontam que a preferência por posições varia bastante

Uma pesquisa publicada no Journal of Sexual Medicine analisou quais posições sexuais são mais eficazes para estimular o fluxo sanguíneo do clitóris e, consequentemente, favorecer o orgasmo feminino. O estudo concluiu que a posição “papai e mamãe” é a mais eficiente quando acompanhada de um travesseiro sob a pélvis da mulher, criando uma inclinação maior do corpo e intensificando o contato entre os parceiros.

Como a inclinação influencia o prazer?

O posicionamento com a elevação da pélvis relaxa e abre mais a região vaginal, facilitando a penetração. Essa disposição também aproxima ainda mais as genitálias, aumentando o estímulo do clitóris e proporcionando maior intensidade nas sensações. A profundidade da penetração também se torna maior, atingindo áreas que normalmente não seriam alcançadas.

O que dizem os especialistas?

Apesar dos dados apontados pela pesquisa, relatos de usuárias e especialistas da área apontam que a preferência por posições varia bastante. Muitas mulheres buscam alternativas que permitam outros tipos de estímulo simultâneo, seja com as próprias mãos, com a ajuda do parceiro ou com o uso de brinquedos eróticos. Produtos como anéis penianos vibratórios ou estimuladores de clitóris são apontados como aliados para intensificar o prazer durante o ato.

A médica Kimberley Lovie, líder do estudo, destacou que a posição de penetração por trás é a que menos favorece o fluxo sanguíneo do clitóris, reduzindo o estímulo direto na região. Para quem gosta dessa opção, o acréscimo de estímulos externos pode ser um diferencial para intensificar as sensações. Outro estudo, conduzido pela Universidade de Ottawa, concluiu que o orgasmo feminino não está diretamente ligado ao gemido durante o ato sexual, desmistificando um conceito popular sobre expressões sonoras de prazer.

No fim das contas, o importante é cada pessoa encontrar o que funciona melhor para si. Expressar prazer de forma autêntica e explorar diferentes possibilidades são caminhos para uma experiência mais satisfatória. Como bem definiu Carol Teixeira: “Orgasmo é autocuidado”. Seja qual for a escolha, o essencial é respeitar os desejos individuais e buscar momentos de prazer genuíno.