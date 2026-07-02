Policial da reserva é preso após confusão em bar no Balneário de Guriri

Um policial militar da reserva, de 59 anos, foi preso após se envolver em uma confusão em um bar no balneário de Guriri, em São Mateus, na noite de terça-feira (30). Um jovem de 23 anos também foi detido por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncias de que um homem armado estaria ameaçando uma mulher e efetuando disparos para o alto no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o jovem dispensando uma pistola calibre 9 milímetros atrás da porta da cozinha do bar. Ele alegou que recolheu a arma do chão depois de presenciar a briga entre o casal, com a intenção de evitar que o armamento fosse utilizado durante a confusão.

Segundo a PM, a mulher, de 38 anos, relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, que é policial militar da reserva. Ela apresentava lesões aparentes, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhada à delegacia. Durante a ocorrência, a mulher também teria desacatado e agredido os policiais, sendo autuada por resistência.

O militar compareceu posteriormente à delegacia e apresentou sua versão dos fatos. Ele afirmou que entrou em luta corporal com a ex-companheira e que apenas se defendeu das agressões. Disse ainda que entregou sua arma de fogo a uma pessoa que estava no local, mas que outro homem acabou ficando com o armamento. O policial também apresentava lesões e precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o jovem de 23 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Como não efetuou o pagamento da fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Já o policial militar da reserva foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada com base na Lei Maria da Penha e encaminhado ao presídio militar, em Vitória.

A mulher assinou um Termo Circunstanciado (TC) por resistência à ação policial e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer à Justiça.

O espaço permanece aberto para manifestações das partes envolvidas e de suas defesas.