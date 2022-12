Pocah mostra toda sua habilidade com os seios ‘pulando’ no decote da blusa: “Sem as mãos”

Que talento! A cantora Pocah causou nas redes sociais nesta quinta-feira (15) ao publicar um vídeo mostrando sua produção do dia, aproveitando para divulgar o novo hit “Avisa Lá“, que conta ainda com a participação de Anitta, Lexa e Rebecca.

A musa surgiu ostentando sua beleza natural, mas não deixou de encantar a galera com uma transição onde mostrava seu melhor ângulo e um dos looksmais ousados já usados pela ex-BBB. No entanto, Pocah chamou atenção com sua ótima forma e mostrou seu “talento” com o decote, deixando os fãs impressionados!

“A beleza não falta aí, né?”, elogiou ninguém menos que Lia Clark nos comentários da publicação. “Essa mulher tem o poder de mandar em mim facinho”, admitiu uma seguidora e fã da cantora. “Ela é poderosa demais, eu fico chocado”, babou outro internauta.

Pocah fala sobre rotina para manter o shape sempre em dia: “Não tenho tempo para isso”

Musa fitness? Que nada! Recentemente, a cantora Pocah impressionou os internautas ao falar sobre sua rotina para manter o shape sempre em dia. No entanto, em entrevista à Quem, a cantora afirmou que, por conta de sua agenda de shows, não consegue fazer dieta e nem se exercitar com a devida frequência.

“Estou magra porque eu não tenho tempo de comer de tanto que trabalho. Vou dormir todos os dias lá pelas 7 da manhã… Meu sonho seria manter uma dieta, fazer academia… Mas não tenho tempo para isso agora. Estou doida para tirar umas férias”, afirmou Pocah.

“Fui para a avenida com celulite, com o corpo que eu tenho para oferecer hoje. Além disso, não é meu foco ter o corpo dos sonhos hoje. Eu não consigo buscar esse corpo agora e está tranquilo. Estou feliz. Estética é importante, mas eu estou feliz do jeito que eu estou”, admitiu a artista.

