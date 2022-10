Tudo natural? Bianca Anchieta tira o sutiã e deixa ‘volume’ íntimo soltinho: “Livre e turbinado”

Dia de bronzeado! Bianca Anchieta, influenciadora digital e modelo, deixou os fãs chocados na tarde desta segunda-feira (17). A celebridade apostou em uma foto em que surge de topless e, claro, deu o que falar.

“Recarregando no meu lugar preferido do mundo”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Bianca Anchieta surge dando uma leve empinadinha e, momentos depois, resolve tirar a parte de cima do sutiã e tomar um bronzeado simplesmente chamativo.

“Recarregando as melhores energias desse mundo!!!”, afirmou uma fã no campo de comentários, complementando com alguns emojis de foguinho. “Aff, sua perfeição é tão perfeita!”, apontou mais uma.

Pocah bate recorde histórico e se emociona: “Mexe com meu coração”

Durante entrevista cedida à revista Glamour, Pocah bateu um recorde histórico em seu canal do YouTube: a cantora ultrapassou a marca de 600 milhões de visualizações no clipe do single “Não Sai da Minha Frente”.

“Significa reconhecimento do meu trabalho. Quando comecei a minha carreira, a internet ainda era um ambiente pouco alcançado em termos de números para os artistas brasileiros”, disse Pocah.

“Então, jamais imaginei chegar à marcas de milhões e milhões de acessos. É realmente poder olhar pra trás e dizer ‘estou no caminho certo’”, finalizou.

(*Metropolitana FM)