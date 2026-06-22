Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado garante instalação de totens de segurança em São Mateus

Município receberá quatro equipamentos com reconhecimento facial, leitura de placas e botão de emergência integrado ao Ciodes

A Prefeitura de São Mateus, em parceria com o Governo do Estado, deu mais um passo para fortalecer a segurança pública no município com a inauguração do primeiro Totem de Segurança da cidade. O equipamento foi instalado na tarde desta terça-feira (23), no bairro Bonsucesso, na esquina das avenidas Fernando Jogaib e Dom José Dalvit, um dos pontos de maior circulação de pessoas e veículos.

A iniciativa faz parte do projeto de interiorização da tecnologia no Espírito Santo e permitirá que a população tenha contato direto com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por meio de um botão de emergência. Ao todo, São Mateus receberá quatro totens, formando um cinturão de monitoramento inteligente no município.

Tecnologia funcionando 24 horas por dia

Os equipamentos possuem quatro metros de altura e operam ininterruptamente, sete dias por semana, oferecendo recursos modernos para ampliar a segurança da população. Entre as funcionalidades estão:

Câmeras com visão de 360 graus e transmissão em tempo real;

Sistema de inteligência artificial com reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos (LPR);

Botão de emergência para contato imediato com as forças de segurança;

Giroflex e comunicadores de áudio de alta potência para alertas e orientações;

Monitoramento inteligente com detecção de aglomerações e atitudes suspeitas.

Durante a inauguração, o governador Ricardo Ferraço destacou a importância dos investimentos em segurança para a região.

“Tivemos o verão mais seguro da história de São Mateus e vamos continuar investindo para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida para os capixabas”, afirmou.

Critérios técnicos e integração operacional

A escolha de São Mateus para receber as quatro unidades levou em consideração critérios técnicos definidos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), como densidade populacional, índices criminais e fluxo urbano.

Os totens funcionam de forma integrada ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR) do Ciodes. Dessa forma, qualquer acionamento do botão de emergência ou detecção de ocorrências pelo sistema gera um alerta imediato às forças de segurança, permitindo respostas mais rápidas e eficientes.

Com a iniciativa, Prefeitura e Governo do Estado reforçam o uso da tecnologia como aliada no combate à criminalidade e na ampliação da sensação de segurança da população mateense.

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