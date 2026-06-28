Regional
Pai tentou contratar pistoleiro por R$ 50 mil para matar filho no Noroeste do ES
Agricultor também revelou desejo de cometer ataques contra policiais e em locais públicos. Ele foi preso após alerta enviado pela OpenAI para o FBI.
O homem que planejava matar o filho de apenas 8 anos para não pagar pensão alimentícia à ex-companheira e que confessou o plano em mensagens enviadas ao ChatGPT também escreveu que tentou contratar um pistoleiro por R$ 50 mil para cometer o crime, no Espírito Santo.
Segundo o suspeito, de 36 anos, o criminoso que recebeu a oferta teria se recusado a assassinar o menino ao descobrir que a vítima seria uma criança.
“Ofereci 50 mil para ele matar meu filho, mas ele não quis por se tratar de uma criança”, escreveu o pai em uma mensagem no ChatGPT.
A reportagem teve acesso a alguns dos diálogos do homem com o chat. Em um deles, o suspeito relatou que estaria na posse de uma arma, corda e cianeto (veneno que interfere severamente no funcionamento do organismo).
O homem, que não teve a identidade divulgada pela políciafoi preso em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 19, um dia antes da data em que planejava cometer o crime, segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Ícaro Olimpio.
“Esse indivíduo falou que esses atos gravíssimos de extrema violência, seriam realizados no dia 20 de junho. E nós atuamos aí de forma séria. Nós recebemos essa denúncia no dia 16 e no dia 19 nós cumprimos e evitamos que um mal maior ocorresse”, contou o delegado.
As investigações também mostraram que a motivação para a encomenda da morte do próprio filho seria o receio de que, na sua ausência, a ex-companheira cobrasse o pagamento da pensão alímentícia da avó paterna.
“Ele enviava mensagens pra inteligência artificial e nessas mensagens, abrindo o seu coração, ele dizia que estava contratando um pistoleiro para matar o seu filho, um filho que ele não tinha contato. E ele daria fim à vida do filho, com receio de que, na sua ausência, a ex-mulher cobrasse a pensão à avó paterna”, explicou o Ícaro Olímpio.
A investigação começou depois de um alerta enviado pela OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, ao FBI, que foi repassado às autoridades brasileiras.
Segundo a polícia, o agricultor também desabafou sobre o desejo de realizar ataques contra policiais e atentados em locais públicos, como igrejas e escolas. Em um trecho das conversas com a ferramenta de inteligência artificial, o investigado escreveu:
“Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns dois policiais perto do batalhão”.
Em outro momento, afirmou:
“Queria saber de onde vem essa vontade de matar as pessoas. Eu gosto de ver outra pessoa sofrer”.
O agricultor ainda teria realizado diversas pesquisas sobre substâncias altamente tóxicas e feito perguntas relacionadas à obtenção de venenos, além de buscar informações sobre seus efeitos no organismo.
Embora tenha admitido ser o autor das buscas, ele negou que tivesse intenção de matar o filho.
Como as mensagens chegaram à polícia
Segundo a Polícia Civil, a OpenAI identificou as conversas e comunicou ao FBI. A agência norte-americana encaminhou o material ao Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, que repassou as informações à Polícia Civil do Espírito Santo.
A partir dos dados, os investigadores identificaram o suspeito, confirmaram que ele tinha um filho e pediram à Justiça mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, cumpridos no dia 19 de junho, um dia antes da data em que, segundo a investigação, o crime seria cometido.
O agricultor negou aos policiais que tivesse intenção de matar o filho, mas, para o titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, delegado Breno Andrade, as provas técnicas são determinantes.
“Ele confessou as pesquisas, mas negou a intenção de praticar os atos. O fato de negar para a polícia não faz diferença. O que a delegacia trabalha é a prova técnica, e ela demonstra que ele fez essas pesquisas e tinha essa ideia. Agora vamos comparar esse material com a perícia feita no telefone celular”, afirmou.
3° caso do tipo registrado no Brasil
Em entrevista do Bom Dia ES desta sexta-feira (26), o delegado Breno Andrade afirmou que os investigadores tiveram acesso à íntegra das conversas.
Segundo ele, esta é a primeira investigação no Espírito Santo iniciada após comunicações feitas por uma plataforma de inteligência artificial às autoridades e, conforme o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, é apenas o terceiro caso do tipo registrado no Brasil.
“No Espírito Santo, podemos afirmar que é um caso inédito. Fomos informados que seria apenas o terceiro caso no Brasil em que houve essa comunicação. Aqui, foi considerado o mais grave por causa da constância das pesquisas e do risco de que as ameaças fossem concretizadas”, falou Breno Andrade.
Para Andrade, mensagens enviadas pelo própio pai à inteligência artificial são muito graves. “É lamentável que um pai queira atentar contra a vida de um filho de apenas 8 anos”, disse o delegado.
Ele também ressaltou que o inquérito ainda não foi concluído e que a perícia no celular do investigado poderá ampliar os crimes atribuídos a ele.
“A gente estuda a possibilidade dos mais variados crimes, como tentativa de homicídio, ameaça, incitação ao crime e apologia ao crime. Só ao final da investigação, inclusive com a perícia do telefone celular, vamos conseguir consolidar todos os crimes que ele praticou”.
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