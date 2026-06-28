Pai tentou contratar pistoleiro por R$ 50 mil para matar filho no Noroeste do ES

A investigação começou depois de um alerta enviado pela OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, ao FBI, que foi repassado às autoridades brasileiras.

Segundo a polícia, o agricultor também desabafou sobre o desejo de realizar ataques contra policiais e atentados em locais públicos, como igrejas e escolas. Em um trecho das conversas com a ferramenta de inteligência artificial, o investigado escreveu:

“Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns dois policiais perto do batalhão”.

Em outro momento, afirmou: