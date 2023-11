‘Olho no olho’, de bruços… 5 posições sexuais para uma noite romântica

Sexo selvagem é bom e todo mundo gosta, certo? Mas há também aquelas noites em que tudo o que a gente quer é sexo romântico, olho no olho, movimentos lentos, carinhos e muitos, muitos beijos.

E há posições ideais para isso, sabia? Elas estimulam o contato visual entre os parceiros, a troca de carícias e facilitam o toque – afinal ninguém aqui é acrobata para transar no estilo cachorrinho e ainda beijar na boca, né? Esqueça o papai e mamãe e siga os nossos passos!

No colo

Além de super-romântica, a posição é ótima para ajudar na conexão do casal, já que é possível praticamente transar abraçado. Qualquer lugar que dê para apoiar é válido para colocá-la em prática

De ladinho

Um clássico! É perfeita para acordar de um jeito sexy até dizer chega. Pode começar com sussurros ao pé do ouvido, carinho nos cabelos, beijinhos na nuca… E então encaixar no melhor estilo conchinha.

Na banheira

Beijo no pescoço, penetração por trás e massagem nos ombros – ou no clitóris. Tem mais vantagens para acrescentar a essa posição? Sim, não precisa praticá-la só na banheira não, dá para usar sofá, cadeira, poltrona… Deixe a imaginação ir longe!

Olho no olho

É tudo sobre o olhar! Transar assim, de frente, de pertinho, permite uma intimidade fora do comum. As pernas ficam umas sob as outras e a penetração vai fundo. Quer coisa melhor?

De bruços

Uma variação do famoso “de quatro”, mas aqui é possível falar coisas românticas e apimentadas no ouvido e ter um contato corporal quase completo. Eles e elas adoram já que é possível, além da penetração, rolar toques no clitóris ao mesmo tempo. Ui!