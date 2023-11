O sexo caiu na rotina? 5 dicas para sair dela

Que tal uma massagem? Além de fortalecer a conexão através do toque, cheiro e relaxamento, é muito excitante também. Compre um curso se você não sabe fazer e surpreenda o seu parceiro (a). Tem massagem nuru, tântrica, com colar de pérolas, vibratória, tailandesa, dançante, entre várias outras

Vá a um lugar diferente: Penso logo no motel como lugar diferente da rotina, pois tem quartos lúdicos, com sauna e banheiras, itens que muitos não tem em casa. Porém, locais como chalés, cabanas nas montanhas e até mesmo um camping podem ser opções. Visitar novos ares e criar um momento só do casal acende o fogo

Fogo no parquinho: Os jogos eróticos também são ótimos para a diversão e a intimidade crescerem junto com o desejo. Dados eróticos, verdade ou consequência, strip poker, baralho sexual e muitos outros você encontra fácil nos sexshops

Sessão Meteflix: Não estou falando do clássico pornozão, não! Mas, se gostam, também é bem-vindo. Pode ser que um dos parceiros tenha mais resistência ao tipo de conteúdo explícito, então opte por filmes mais sensuais para assistirem juntos, em um horário sem crianças por perto. Escolham os filmes ou séries, preparem as comidinhas favoritas um do outro e conversem sobre as cenas, as pessoas, os desejos. Essa comunicação ajuda muito a quebrar tabus e descobrir formas de ativar o desejo da parceria.