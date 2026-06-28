“Não para, mais forte”: frase comum no sexo pode pressionar homens

Embora comum no sexo, a frase “não para, mais forte”, muitas vezes, acaba pressionando os homens. Ejaculação precoce é uma das consequências

Para a maioria da pessoas, ouvir o parceiro falar sacanagens durante o sexo pode elevar ainda mais o tesão. Embora a intenção seja positiva, nem sempre a prática traz os efeitos esperados. Nesse sentido, existe uma frase que pode acabar com a performance dos homens na mesma hora: “Não para, mais forte”.

Apesar de soar até como incentivo, alguns rapazes afirmam que se sentem pressionados, já que a parceria aparenta estar prestes a atingir o ápice. No Reddit, inclusive, existem fóruns que discutem o tema. “Ouço isso com frequência das minhas parceiras, principalmente quando a coisa fica mais intensa por trás”, disse um deles.

“Parece que me entrego completamente nesses momentos até que a situação se torne desconfortável, e às vezes acabo perdendo a ereção. Isso só desencadeia uma insegurança de que eu possa ser uma decepção sexual”, completou o usuário.

Não é para todos

Em entrevista a um portal britânico, a sexóloga Gigi Engle explicou que a regra, no entanto, não deve ser generalizada, pois também há quem goste de ouvir a frase.

O problema, nesse caso, está em assumir que todos, necessariamente, gostam. “Onde esbarramos é em presumir que é realmente excitante, quando, para alguns, isso pode significar que não podem ejacular muito rápido ou se sentirão fracassados”, ressaltou.

“Ou talvez estejam se esforçando ao máximo e depois pensem: ‘Ok, acho que não sou bom o suficiente’, o que pode gerar pressão por desempenho”, afirmou.

Pressão na capacidade sexual

O que muita gente não sabe é que diversos homens lidam com traumas associados à pressão na hora do sexo. Presos aos próprios pensamentos e julgamentos, eles acabam não aproveitando o momento por acreditaram que precisam fazer sempre a melhor performance — o que, no final das contas, pode deixar as coisas monótonas e até artificiais.

“Naturalmente, isso pode afetar a forma como seus corpos reagem, muitas vezes levando à perda da ereção ou à incapacidade de atingir o orgasmo, o que cria mais pressão interna para o próximo encontro”, reforçou a especialista. Em outra circunstância, o “não para” pode fazer com que o par ejacule no mesmo momento e fique envergonhando.

Como melhorar isso?

Para ajudar quem não sabe como agir quando escuta essa frase, Engle deixou algumas orientações — com a principal dica sendo a comunicação.

“Em primeiro lugar, mais forte nem sempre significa mais rápido, pode significar penetrações mais profundas e lentas”, lembrou. A sexóloga ainda chamou atenção para o fato de que a maioria da pessoas sequer gosta de movimentos bruscos e intensos.

Outra sugestão é perguntar o que sua dupla realmente espera com isso. “Ter uma conversa franca com sua parceira sobre como você se sente durante o sexo e o que ajudaria você a ter uma maior sensação de segurança e conexão pode funcionar”, ressaltou.

Do outro lado, a mulher também pode ser sincera e questionadora. “Eu sei que para algumas pessoas isso pode gerar pressão, e eu não quero criar essa situação para você. Você gosta disso?”, exemplificou Gigi.

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