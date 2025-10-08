Connect with us

Mulher

Mulher finge ter câncer terminal para namorado pagar implante de silicone

Published

1 hora ago

on

Reprodução redes sociais

Britânica enganou companheiro por cinco anos e utilizou dinheiro para realizar tratamentos estéticos e viagens

Laura McPherson, de 35 anos, fingiu ter câncer terminal para que seu então namorado, Jon Leonard, pagasse, sem saber, um implante de silicone e outros procedimentos estéticos por cinco anos.

A mulher alegou ter diversos tipos de câncer, incluindo na cervical, ovário, cólon, intestino e câncer de mama.

Segundo o jornal Daily Mail, McPherson recebeu aproximadamente 25 mil libras (R$ 179 mil) de seu companheiro, que foram utilizadas em procedimentos estéticos.

Além disso, Leonard pagou uma viagem a um resort na Austria, onde a mulher passou por um programa de perda de peso e presenteou Laura com um rolex avaliado em 30 mil libras (R$ 215 mil), após sua suposta “vitória” contra um dos tipos de câncer.

McPherson trabalhava como diretora de marketing na Ultra Events, empresa de Jon Leonard, e usava o câncer como forma de escapar de reuniões e chegou a dar conselhos para funcionários com parentes diagnosticados com a doença.

Leonard recebeu mensagens em suas redes sociais que alegavam que Laura dizia ter câncer desde quando estava na escola, 11 anos antes.

O empresário alegou que a mulher é uma mentirosa compulsiva, que chegou a mentir até mesmo para seus amigos e sua filha, além de não mostrar se arrepender de suas ações.

“Mesmo depois de se declarar culpada, ela passou os últimos três anos espalhando mentiras repugnantes sobre mim”, ele disse.

Após a descoberta da fraude, Laura McPherson passou a responder em liberdade condicional, e foi sentenciada a devolver todo o dinheiro recebido, vender o relógio, e realizar serviços comunitários.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , FacebookInstagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram

 

Comente Abaixo
Related Topics:
Nacional38 segundos ago

Empresa de miss é condenada a pagar R$ 1,6 milhão por trabalho escravo

O valor será pago aos funcionários resgatados em condições análogas à escravidão A empresa da ex-miss Mato Grosso Taiany França Zimpel e...
Saúde4 minutos ago

Jovem que achava ter gripe descobre quadro grave e perde as 2 pernas

Levi Dewy acreditava ter uma gripe comum, mas a infecção escondia o avanço de uma pneumonia que o levou à...
Política18 minutos ago

Zé Preto propõe novo documento para trânsito de cavalos

Um novo documento para viabilizar o trânsito de cavalos e outros animais foi proposto pelo deputado Zé Preto (PP). O...
Variedades19 minutos ago

A música pode ser o afrodisíaco que falta para animar sua vida sexual

Uma musicoterapeuta explica como a música pode ser um afrodisíaco e compor o momento do sexo, deixando tudo mais gostoso...
Polícia Federal48 minutos ago

FICCO/AP prende suspeito de fornecer armas a facções no Amapá

Macapá/AP. Na tarde desta terça-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AP), com o apoio da Delegacia da...
Polícia Federal48 minutos ago

PF incinera 10,5 toneladas de drogas em Marília

Marília/SP. A Polícia Federal realizou, na tarde desta quarta-feira (7/10), a incineração de 10,5 toneladas de drogas de diferentes espécies, apreendidas...
Mulher1 hora ago

Mulher finge ter câncer terminal para namorado pagar implante de silicone

Britânica enganou companheiro por cinco anos e utilizou dinheiro para realizar tratamentos estéticos e viagens Laura McPherson, de 35 anos,...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus5 horas ago

Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade

Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
São Mateus6 horas ago

São Mateus conquista classificação ‘ótima’ em transparência pública e sobe no ranking capixaba

A Prefeitura de São Mateus alcançou classificação “ótima” no Ranking ITGP 2025, avaliação promovida pela Transparência Capixaba em parceria com a Transparência Internacional – Brasil e apoio...
São Mateus22 horas ago

Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares

Com o objetivo de ofertar o atendimento mais próximo dos cidadãos, a Secretaria da Saúde (Sesa) celebra a contratualização do...

Regional

Regional1 dia ago

Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra

Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Regional1 dia ago

Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos

Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Regional2 dias ago

Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré

Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...

Estadual

Estadual1 hora ago

Simulado Geral de Gestão de Desastres consolida estratégias para ações de resposta a eventos climáticos extremos

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), concluiu, nesta quarta-feira (08), o...
Estadual3 horas ago

Rio Doce: Governo do Estado e ministérios federais alinham estratégias para implementação do Propesca

Um dos grandes desafios das cidades impactadas pelo desastre ambiental de Mariana é a recuperação dos recursos pesqueiros e a...
Estadual3 horas ago

Sesp recebe comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) recebeu, nesta terça-feira (07), uma comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação...

Nacional

Nacional6 horas ago

VÍDEO | Idoso fica tetraplégico após ser ‘atropelado’ por cachorro que corria solto em rua

O idoso aparece caminhando tranquilamente pela calçada quando é surpreendido por dois cães soltos no último dia 7 de agosto....
Nacional6 horas ago

País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde recebeu 217 notificações, até a noite de segunda-feira (6) O Ministério da Saúde anunciou que recebeu 217 notificações de intoxicação por...
Nacional7 horas ago

Geração em crise | Taxa de suicídio entre jovens cresce 6% no Brasil

Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes cresceu 6% ao ano no...

Policial

Policial1 hora ago

6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra

Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário...
Policial2 horas ago

Deam de Cariacica e Guarda Municipal prendem suspeito de manter jovem em cárcere privado  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, com...
Policial2 horas ago

Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia: ‘Amor como destino’

A atriz Marina Moschen, revelou nesta quarta-feira (8), que está noiva da fotógrafa Emilia Sauaia, com quem mantém um relacionamento...
Entretenimento3 horas ago

Mariana Rios exibe barriga de 7 meses e encanta fãs com novos cliques: ‘Maior lição’

A atriz Mariana Rios encantou os seguidores ao publicar novas fotos exibindo sua barriga de 7 meses de gestação. À...
Entretenimento5 horas ago

Grazi Massafera brilha com vestido de superfenda em festa de Três Graças

Grazi Massafera, de 43 anos, chamou atenção ao surgir com um elegante look azul-claro durante a festa de lançamento de...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Aprovada mudança em ingresso de carreira na Polícia Civil

Os deputados aprovaram, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2025, que trata do requisito...
Política3 horas ago

Deputado manifesta apoio a reivindicações de servidores em greve

Na sessão plenária desta quarta-feira (8), o deputado Coronel Weliton (PRD) se manifestou a favor das reivindicações salariais feitas pelos...
Política3 horas ago

Ales repercute decisão a favor de lei questionada no STF

Gerou grande repercussão na sessão ordinária desta quarta-feira (8) a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que emitiu parecer favorável...

Esportes

Esportes17 horas ago

Rodrygo retorna à Seleção em sua “melhor versão” e exalta reencontro com Ancelotti

Crescimento e evolução. São essas palavras que definem Rodrygo no seu retorno à Seleção Brasileira. Chamado pela última vez para...
Esportes2 dias ago

Éverton Ribeiro revela diagnóstico de câncer na tireoide

O jogador do Bahia anunciou nas redes sociais que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (4/10) Everton Ribeiro, camisa 10...
Esportes3 dias ago

Cruzeiro tropeça em casa e empata com o lanterna Sport no Mineirão

Em uma partida que prometia consolidar sua posição no G-4, o Cruzeiro decepcionou sua torcida neste domingo, ao empatar em...

Mais Lidas da Semana