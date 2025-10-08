Mulher finge ter câncer terminal para namorado pagar implante de silicone

Britânica enganou companheiro por cinco anos e utilizou dinheiro para realizar tratamentos estéticos e viagens

Laura McPherson, de 35 anos, fingiu ter câncer terminal para que seu então namorado, Jon Leonard, pagasse, sem saber, um implante de silicone e outros procedimentos estéticos por cinco anos.

A mulher alegou ter diversos tipos de câncer, incluindo na cervical, ovário, cólon, intestino e câncer de mama.

Segundo o jornal Daily Mail, McPherson recebeu aproximadamente 25 mil libras (R$ 179 mil) de seu companheiro, que foram utilizadas em procedimentos estéticos.

Além disso, Leonard pagou uma viagem a um resort na Austria, onde a mulher passou por um programa de perda de peso e presenteou Laura com um rolex avaliado em 30 mil libras (R$ 215 mil), após sua suposta “vitória” contra um dos tipos de câncer.

McPherson trabalhava como diretora de marketing na Ultra Events, empresa de Jon Leonard, e usava o câncer como forma de escapar de reuniões e chegou a dar conselhos para funcionários com parentes diagnosticados com a doença.

Leonard recebeu mensagens em suas redes sociais que alegavam que Laura dizia ter câncer desde quando estava na escola, 11 anos antes.

O empresário alegou que a mulher é uma mentirosa compulsiva, que chegou a mentir até mesmo para seus amigos e sua filha, além de não mostrar se arrepender de suas ações.

“Mesmo depois de se declarar culpada, ela passou os últimos três anos espalhando mentiras repugnantes sobre mim”, ele disse.

Após a descoberta da fraude, Laura McPherson passou a responder em liberdade condicional, e foi sentenciada a devolver todo o dinheiro recebido, vender o relógio, e realizar serviços comunitários.