Mulher diz ‘ter ido ao inferno e voltado’ após acidente de carro: ‘Almas gritavam’

O que se passou em seguida, de acordo com o relato da terapeuta, é mais parecido com o que costuma ser registrado em experiências semelhantes. Antes de entrar no Céu, ela entrou em um longo túnel branco com outras almas que estavam passando por ali. O Arcanjo Rafael então tomou a decisão de onde deveria ficar:

“Ele estava sentado a uma mesa, examinando e carimbando papéis com informações sobre as almas. Havia uma energia brilhante e luminosa ao redor; o oposto total do que eu imaginava ser o Inferno. Ninguém usou palavras, mas ainda nos comunicamos. Uma sensação familiar tomou conta de mim quando algumas almas chegaram ao fim do túnel. E eu sabia que não deveria ir para lá. Eu ainda tinha meu corpo físico, enquanto outras almas eram apenas esferas de luz passando por ele.”

O ACIDENTE

Yoga, que mora em Sarasota (estado de Nova York, EUA) diz que quase morreu depois de uma viagem sozinha para visitar uma amiga. Na época, ela conta que se sentiu “eufórica” e perdeu a noção de para onde estava indo, bem como a velocidade do carro. Numa estrada vazia, sem ninguém por perto, ela perdeu a atenção e, de repente, uma sensação de pavor a invadiu. Ela lutava para respirar e, antes que percebesse, seu carro saiu da estrada.