Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois motores de alta potência, pesando aproximadamente 390 quilos cada, foram furtados de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

O caso, que inicialmente estava sendo apurado pelas autoridades locais, ganhou um novo desdobramento com o acionamento da Polícia Federal, devido à origem dos recursos utilizados na compra dos equipamentos.

Logística chama atenção

O furto chamou atenção pela complexidade da operação. Juntos, os motores somam quase 800 quilos, além de estarem instalados dentro da estrutura da estação de tratamento.

A suspeita é de que os criminosos tenham utilizado veículos de grande porte ou maquinário pesado, além de possuírem conhecimento técnico para realizar a retirada dos equipamentos.

Recursos federais

De acordo com informações apuradas, as bombas foram adquiridas pela Prefeitura de São Mateus com verbas federais destinadas à infraestrutura e saneamento básico.

Por esse motivo, o caso pode configurar dano ao patrimônio da União, o que motivou o acionamento da Polícia Federal.

Investigação

A Prefeitura e a polícia local iniciaram as diligências logo após a constatação do furto.

O Ministério Público acionou formalmente a Polícia Federal para atuar no caso ou acompanhar as investigações.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos, nem sobre a localização dos equipamentos furtados.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre movimentação suspeita de caminhões ou comercialização de motores industriais de grande porte seja repassada às forças de segurança, inclusive de forma anônima.

