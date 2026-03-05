Connect with us

São Mateus

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Published

22 segundos ago

on

Fotos | Prefeitura de São Mateus

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois motores de alta potência, pesando aproximadamente 390 quilos cada, foram furtados de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

O caso, que inicialmente estava sendo apurado pelas autoridades locais, ganhou um novo desdobramento com o acionamento da Polícia Federal, devido à origem dos recursos utilizados na compra dos equipamentos.

Logística chama atenção

O furto chamou atenção pela complexidade da operação. Juntos, os motores somam quase 800 quilos, além de estarem instalados dentro da estrutura da estação de tratamento.

A suspeita é de que os criminosos tenham utilizado veículos de grande porte ou maquinário pesado, além de possuírem conhecimento técnico para realizar a retirada dos equipamentos.

Recursos federais

De acordo com informações apuradas, as bombas foram adquiridas pela Prefeitura de São Mateus com verbas federais destinadas à infraestrutura e saneamento básico.

Por esse motivo, o caso pode configurar dano ao patrimônio da União, o que motivou o acionamento da Polícia Federal.

Investigação

  • A Prefeitura e a polícia local iniciaram as diligências logo após a constatação do furto.

  • O Ministério Público acionou formalmente a Polícia Federal para atuar no caso ou acompanhar as investigações.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos, nem sobre a localização dos equipamentos furtados.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre movimentação suspeita de caminhões ou comercialização de motores industriais de grande porte seja repassada às forças de segurança, inclusive de forma anônima.

A Prefeitura e a polícia local iniciaram as diligências logo após a constatação do furto. Foto | Prefeitura de São Mateus

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

Comente Abaixo
Related Topics:
São Mateus22 segundos ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Nacional2 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Entretenimento2 horas ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Entretenimento2 horas ago

Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Política2 horas ago

Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa

O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Estadual3 horas ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Política3 horas ago

Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura

O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus12 horas ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus15 horas ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
São Mateus1 dia ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...

Regional

Regional6 horas ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional9 horas ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional1 dia ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual3 horas ago

Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
Estadual4 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Estadual4 horas ago

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...

Nacional

Nacional4 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional6 horas ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Nacional7 horas ago

Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças

Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...

Policial

Policial3 horas ago

DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025

Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
Policial3 horas ago

PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Policial4 horas ago

Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término

Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
Entretenimento4 horas ago

Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’

Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, estão curtindo alguns dias em Miami antes de seguir para...
Entretenimento5 horas ago

Paolla Oliveira brinca sobre boa forma e diverte fãs: ‘Levantamento de pesos’

Paolla Oliveira, de 43 anos, arrancou risadas dos seguidores nesta terça-feira (3), ao publicar um vídeo com um compilado de...

POLÍTICA

Política9 horas ago

Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia

A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Política10 horas ago

Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta

A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Política10 horas ago

Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos

A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...

Esportes

Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes2 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes3 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

Mais Lidas da Semana