Morre Tina Turner, lenda do rock, aos 83 anos

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem fronteiras pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa a sua maior obra: a sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz o comunicado.

De acordo com seu representante para a Sky News, ela estava em casa em Zurique, na Suíça, e lidava com complicações de saúde. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer no intestino e chegou a fazer um transplante de rim no ano seguinte.

Ícone do rock ‘n’ roll nos anos 1980, Tina ampliou a voz das mulheres negras no gênero musical. Ela foi considerada como uma das referências de Mick Jagger por suas apresentações energéticas e fortes.