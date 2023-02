MC Rebecca coloca a câmera por baixo do bumbum e empina na parede: “Cadê a calcinha?”

MC Rebecca causou polêmica no Instagram durante a manhã desta quinta-feira (15) ao publicar uma sequência de imagens pra lá de ousadas já em clima de Carnaval. A funkeira surpreendeu os fãs com os registros e deixou a galera apaixonada!

Usando um look cavadíssimo e pretinho nada básico, a cantora ostentou seu melhor atributo nas imagens e deixou os fãs completamente chocados ao exibir seu corpão de milhões. Como sempre, a musa contou com milhares de elogios de seus seguidores, fazendo um baita sucesso no Instagram!

“Mulher, por favor, tenha piedade de seus fãs”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Se a Lumena não autorizar, eu autorizo a te darem o título de mulher mais bela do Brasil”, disparou outra seguidora, brincando com o meme da ex-BBB Lumena Aleluia. “Me ensina a ser linda assim, por favor?”, pediu outra fã da musa na ocasião.

MC Rebecca fala sobre as dificuldades de ser mãe solo: “Tenho meus desafios”

Abriu o coração! Recentemente, MC Rebecca comentou sobre a rotina de ser mãe solo e falou sobre as dificuldades que enfrenta com a filha, Morena. Em entrevista à revista Quem, Rebecca afirmou que algumas pessoas a julgam por conta disso.

“A Morena é a minha companheira de vida. Com ela, escolho ser feliz todos os dias. Ela é minha melhor escolha. Claro, tenho meus desafios, antes com a agenda de shows, hoje com as aulas online. E fui mãe muito nova”, contou a funkeira.

Rebecca afirmou ainda que como mãe, precisa lidar com as responsabilidades de tudo sozinha: “Além da responsabilidade, tem os julgamentos. Mas graças a minha carreira, tenho a chance de proporcionar o que eu não tive para minha filha e isso é uma realização enorme”.

