Luísa Sonza se filma rebolando com biquíni minúsculo demais para cobrir volume

Gingado de milhões! Luísa Sonza aproveitou o calorzão de suas férias para promover a música “MAMA.CITA” e surgiu fazendo uma dancinha no Instagram durante a quarta-feira (04) para animar a semana de seus fãs com muita ousadia!

A cantora aproveitou que o hit está bombando nas plataformas de streaming e surgiu dançando de biquíni enquanto dava um show de boa forma para divulgar a faixa que está dando o que falar, já que conta com a parceria de ninguém menos que o rapper Xamã. “Bom dia com Mama.Cita atingindo um novo pico no Spotify, obrigada por escutarem e continuem escutando muito”, disse a loira na legenda.

“A Luísa tem uma beleza natural que se destaca muito”, disparou um fã da musa nos comentários da publicação. “Pelo menos a Luísa tem coragem de se mostrar ao natural, mas as pessoas estão acostumadas com a artificialidade”, disse um internauta, defendendo a cantora, que recebeu algumas críticas por conta de sua aparência.

Luísa Sonza se pronúncia após ser acusada de ignorar fãs em aeroporto: “Um desabafo”

Recentemente, a cantora Luísa Sonza usou as redes sociais para falar sobre sua relação com os fãs após um episódio. Na ocasião, a loira foi acusada de ignorar seus fãs em um aeroporto, porém, Luísa afirmou que não estava se sentindo bem e não conseguiu atender os fãs que a esperavam.

“Gente, vocês que estão pedindo [informações de] como eu estou e reclamando que eu não falo nada, seguinte: estou mal ainda, mas melhorando, só não quero ficar aqui falando o tempo todo quando estou doente, porque senão vou virar aquelas que nunca tá bem e só reclama. Então, é isso, bora que hoje tem jogo do Brasil”, disse a cantora através do Instagram Stories.

“Fiquei magoadona com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife, sendo que eu saí de cadeira de rodas porque não conseguia andar de dor. Me desculpe, mas isso não é fã. […] Enfim, é isso. Do nada um desabafo, tô triste”, desabafou a cantora.

