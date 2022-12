Luísa Sonza choca web com bumbum gigantesco e redondo em biquíni cavado: “Rabetão”

Ela voltou com tudo! Luísa Sonza fez um baita sucesso nas redes sociais nesta quinta-feira (22) enquanto curtia um passeio de barco com seus amigos para celebrar o lançamento da faixa “MAMA.CITA (Hasta La Vista)“, que conta com a parceria de ninguém menos que o cantor Xamã!

Na ocasião, enquanto curtia o início da estação mais quente do ano, a loira impressionou com um biquíni metalizado pra lá de ousado e caprichou nas poses para mostrar os cliques conceituais de sua celebração entre amigos. Como sempre, a loira deu o que falar com sua boa forma e colecionou elogios da galera!

“Falo com convicção que ela é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida”, disparou um fã da musa nos comentários da publicação. “Luísa devia ser multada sempre por excesso de beleza”, brincou uma seguidora. “Que todos saúdem a princesa do pop”, exaltou outra fã da loira.

Luísa Sonza é acusada de ignorar seus fãs e desabafa nas redes sociais: “Fiquei magoada”

Que tenso! Recentemente, a cantora Luísa Sonza se viu no meio de uma polêmica entre seus fãs, que estariam acusando a loira de ignorar o público. Através das redes sociais, no entanto, a artista se pronunciou e afirmou que estava passando mal, por isso não tinha conseguido atender os fãs que a aguardavam.

“Gente, vocês que estão pedindo [informações de] como eu estou e reclamando que eu não falo nada, seguinte: estou mal ainda, mas melhorando, só não quero ficar aqui falando o tempo todo quando estou doente, porque senão vou virar aquelas que nunca tá bem e só reclama. Então, é isso, bora que hoje tem jogo do Brasil”, disse a cantora.

“Fiquei magoadona com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife, sendo que eu saí de cadeira de rodas porque não conseguia andar de dor. Me desculpe, mas isso não é fã. […] Enfim, é isso. Do nada um desabafo, tô triste”, admitiu a loira.

