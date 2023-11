Larissa Tomásia revela corpaço de fio-dental em passeio de barco

Larissa Tomásia causa um alvoroço a cada nova atualização de um novo clique em suas redes sociais. Por meio de uma publicação em sua conta do Instagram, nesta sexta-feira (03), a participante do BBB 2022 compartilhou um carrossel de fotos de um passeio relaxante de barco ao lado de outras amigas.

+ Juliana Bonde entra no bar com sua calcinha mais fina e faz clima ferver



Vale lembrar que a morena conquistou a vaga no reality show da TV Globo através da Casa de Vidro, onde os concorrentes ficam expostos ao público. Embora não tenha conquistado a edição e até mesmo chegado nas fases finais, a coordenadora de marketing protagonizou momentos polêmicos, venceu algumas provas e fez alianças.

Larissa Tomásia enfatiza silhueta esculpida de biquíni em barco

Nesta sexta-feira (03), Larissa Tomásia atualizou o feed do seu Instagram com uma sequência de fotos deslumbrantes. A musa surgiu atualizando as suas marquinhas durante um delicioso passeio de barco. A imagem colecionou elogios dos internautas.

+ Giovanna Antonelli coloca bumbum para jogo de biquíni e expõe beleza natural



O look escolhido para o momento ficou por conta de um conjunto de biquíni fio-dental rosa com estampas de flores. O traje apropriado para a estação mais quente do mundo evidenciou totalmente as curvas saradas do seu corpo. A imagem conseguiu transmitir aos internautas não apenas a sua beleza escultural, mas também a sua presença magnética.

Um internauta disse que a beldade tem um corpo magnífico. O segundo comentou que a morena é uma verdadeira sereia. Já o terceiro, falou que Larissa não cansa de ser maravilhosa. O último escreveu que a personalidade é a mulher mais linda de seu Instagram.

Em entrevista recente à revista Quem, a famosa abriu o jogo e comentou sobre a sua vida amorosa. Na ocasião, ela destacou que está vivendo uma fase tranquila e sem muita pressa para engatar um novo romance.

+ De fio-dental, Geisy Arruda explana corpaço e aglutina elogios

“Estou em uma fase da minha vida muito tranquila para relacionamento. O que tiver que ser, vai ser. Não estou muito preocupada. Beijo na boca e faço outras coisas (risos). Está dando para paquerar”, revelou ela.