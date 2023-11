Larissa Tomásia ostenta corpaço monumental de biquíni na praia: “Nunca vi”

A influenciadora digital Larissa Tomásia não perde a oportunidade de roubar a cena nas redes sociais. Em uma publicação em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (06), a participante do BBB 2022 dividiu com os internautas um carrossel de fotos de sua viagem para Maracaípe, em Pernambuco.

+ Juliana Bonde surge comportada em foto rara, mas bumbum grandão rouba a cena

Com 1,3 milhão de admiradores só na plataforma de fotos e vídeos, a beldade vem cada vez fazendo mais sucesso. Por lá, a coordenadora de marketing costuma dividir com os internautas momentos de suas viagens, treinos na academia, dicas de alimentação saudável, campanhas publicitárias e looks estilosos.

Larissa Tomásia posa de biquíni fio-dental em praia paradisíaca

Larissa Tomásia deixou os seus fãs babando ao colocar as suas curvas espetaculares para jogo. O look escolhido para o momento quente ficou por conta de um conjunto de biquíni fio-dental azul. A peça de verão, que possui amarrações nas partes laterais, destacou as suas belas curvas malhadas. Ela surgiu usando um óculos escuro estiloso.

+ Geisy Arruda aposta em biquíni vermelho e quase mostra demais

“Dumpzinho”, escreveu ela na legenda da postagem. O post foi alvo de mais de 44 mil curtidas e inúmeros elogios.

Uma internauta disse que a morena é literalmente uma sereia. O segundo comentou que a famosa é a mulher mais bonita que já entrou no BBB. Já o terceiro, falou que a personalidade é um espetáculo de mulher.

Ainda nesta última segunda-feira (06), a influenciadora digital usou as suas redes sociais para interagir e responder todas as curiosidades dos internautas a seu respeito. Através da caixinha de perguntas, ela foi questionada sobre o que faz para não ter estrias.

“Gente, não se enganem tá? Estria realmente não tenho, vai da genética de cada um. Mas tenho celulite como qualquer outra pessoa, por isso dou um foco a mais nos treinos de posterior”, contou ela.