Key Alves, participante do BBB 23, é conhecida como ‘musa do Only Fans’; veja fotos picantes

Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do camarote no Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e atua como líbero no clube Osasco VC/São Cristóvão Saúde. Ela nasceu em São Paulo e tem uma irmã gêmea, que também é atleta profissional.

Key é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo com 7 milhões de seguidores e ganhou ainda mais fama com uma conta no OnlyFans. Ela revelou em uma entrevista ao programa The Noite, em julho do ano passado, que ganha uma fortuna com a plataforma de venda de conteúdo adulto.

